Токаев освободил Асхата Оразбая от должности посла в Иране
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности Асхата Оразбая, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.
"Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.
На официальном сайте посольства РК в Иране говорится, что Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года.
В 1985 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.
С 1985 по 1990 год был редактором Госкомтелевидения Киргизской ССР.
В 1990-1992 годах преподавал на факультете востоковедения Казахского государственного университета имени Аль-Фараби.
В системе министерства иностранных дел Республики Казахстан работает с 1992 года:
- В 1992-1994 годах - второй секретарь, первый секретарь управления стран Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК;
- С 1994 по 1999 год - первый секретарь, советник посольства РК в Исламской Республике Иран;
- С 1999 по 2001 год был замдиректора департамента двустороннего сотрудничества МИД РК;
- В 2001-2002 годах - политический советник специальной миссии ООН по Афганистану;
- С 2002-2003 год - директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК;
- В 2004 году - посол по особым поручениям МИД РК;
- С 2004 по 2006 год - генсекретарь Организации экономического сотрудничества;
- В 2006-2008 годах - посол по особым поручениям МИД РК - Национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК;
- С 2008 по 2012 год - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Туркменистане;
- В 2012 - 2019 годах - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индонезия;
- С 2015 по 2019 год - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Филиппины (с резиденцией в Джакарте);
- С января 2019 года занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РК в Иране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055015-tokaev-osvobodil-ashata-orazbaya-ot-dolzhnosti-posla-v-irane/