Токаев освободил Асхата Оразбая от должности посла в Иране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности Асхата Оразбая, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.

На официальном сайте посольства РК в Иране говорится, что Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года.

В 1985 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.

С 1985 по 1990 год был редактором Госкомтелевидения Киргизской ССР.

В 1990-1992 годах преподавал на факультете востоковедения Казахского государственного университета имени Аль-Фараби.

В системе министерства иностранных дел Республики Казахстан работает с 1992 года: