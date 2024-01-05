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Серик Кенжебаев назначен главой аппарата Управления делами президента

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Серик Кенжебаев
Серик Кенжебаев. Фото: qr-pib.kz

В Управлении делами президента назначен руководитель аппарата. Им стал Кенжебаев Серик Абдрахманович, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УПД.

Согласно информации на официальном сайте УДП, Кенжебаев Серик Абдрахманович родился 22 июня 1971 года в Таразе.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение", в 2005 году - Казахский Экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность - финансы и кредит.

В разные годы работал в частных структурах.

Был заместителем директора РГКП "Центр электронной коммерции" Агентства РК по государственным закупкам, заместителем начальника Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок по Мангистауской области Минфина, начальником Антимонопольного управления по Мангистауской области Комитета по защите конкуренции Минторговли, заместителем руководителя аппарата Минобороны, заместителем председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С 2022 года занимал должность заместителя руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения" Управления делами президента РК.

Напомним, несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя управляющего делами главы государства - им стал Рустам Баялиев. Ерлан Оразбай, занимавший этот пост ранее, был освобожден от должности.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте ведомства, Управление делами президента Республики Казахстан - государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.

Управляющим делами президента РК на данный момент является Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054062-serik-kenzhebaev-naznachen-glavoy-apparata-upravleniya-delami-prezidenta/

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