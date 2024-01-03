Рустам Баялиев стал заместителем управляющего делами президента
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Рустама Баялиева заместителем управляющего делами главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Ранее распоряжением Токаева от этой должности был освобожден Ерлан Оразбай.
По данным с официального сайта ведомства, Управление делами президента Республики Казахстан – государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.
Управляющим делами президента РК на данный момент является Айбек Дадебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053680-rustam-bayaliev-stal-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta/