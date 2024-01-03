Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рустам Баялиев стал заместителем управляющего делами президента

Опубликовано:

Мужчина расписывается в документе
Подпись. Иллюстративное фото: Robert Daly / Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Рустама Баялиева заместителем управляющего делами главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Токаева от этой должности был освобожден Ерлан Оразбай.

По данным с официального сайта ведомства, Управление делами президента Республики Казахстан – государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.

Управляющим делами президента РК на данный момент является Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053680-rustam-bayaliev-stal-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.