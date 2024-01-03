Рустам Баялиев стал заместителем управляющего делами президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Рустама Баялиева заместителем управляющего делами главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Токаева от этой должности был освобожден Ерлан Оразбай.

По данным с официального сайта ведомства, Управление делами президента Республики Казахстан – государственный орган, подчиненный главе государства и ответственный за обеспечение деятельности президента, депутатов и работников палат парламента, работников правительства, служащих других государственных органов.

Управляющим делами президента РК на данный момент является Айбек Дадебаев.