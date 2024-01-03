Назначен глава ДЧС Мангистау

Бекболат Абдикадыров был назначен временно исполняющим обязанности главы Департамента по ЧС Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Бекболат Абдикадыров будет временно исполнять обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Согласно информации областного ДЧС, Абдикадыров Бекболат Каирбекович родился 4 мая 1975 года в Кызылорде. В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по ЧС РК по специальности "Пожарная безопасность", 2007 году – Кокшетауский университет по специальности "Юриспруденция".

Службу в органах гражданской защиты начинал в 1998 году с должности пожарного. До этого, в 1993-1997 годах, служил в Ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях.

Ранее в ряде областей Казахстана поменялись главы ДЧС. Так, полковника Нурлана Жанабаева назначили начальником ДЧС Атырауской области, в Актюбинской области им стал Нургали Жунусов, в Северо-Казахстанской области – Серик Сарыбаев.