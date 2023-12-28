Бибигуль Аккужина принесла присягу депутата сената

Избранная на прошлой неделе депутатом сената Бибигуль Аккужина сегодня на пленарном заседании палаты принесла присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что 20 декабря в Костанайской области были проведены выборы и была избрана депутатом сената РК Бибигуль Аккужина.

Он же отметил, что избранный депутат приносит присягу на заседании палаты.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – зачитала она.

Ее избрали в состав Комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

"Желаем в депутатской деятельности больших успехов. Надеюсь, что вы будете продуктивно трудиться на пути интересов нашей страны", – заявил Ашимбаев.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Бибигуль Аккужина родилась 20 января 1971 года в Костанайской области Она окончила Костанайский государственный университет КГУ имени А. Байтурсынова.

С 2022 года она работала председателем Костанайского областного филиала партии Amanat.

Согласно данным голосования, Бибигуль Аккужина получила 193 голоса из 253 (количество участвовавших выборщиков).

Напомним, в сентябре новый аким СКО Гауез Нурмухамбетов официально сложил полномочия сенатора.