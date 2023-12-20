Стало известно имя нового сенатора Казахстана

Новым сенатором от Костанайской области избрана Бибигуль Аккужина, передает NUR.KZ со ссылкой на предварительные результаты голосования, опубликованные ЦИК.

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента РК от Костанайской области.

Согласно опубликованным данным, Бибигуль Аккужина получила 193 голоса из 253 (количество участвовавших выборщиков).

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Бибигуль Аккужина родилась 20 января 1971 года в Костанайской области Она окончила Костанайский государственный университет КГУ имени А. Байтурсынова.

С 1997 года она работала преподавателем психологии в Костанайском университете.

С 2000 по 2022 год была ведущим и главным специалистом управления по делам государственной службы Агентства по делам государственной службы по Костанайской области.

С 2002 по 2009 год – руководитель отдела анализа и мониторинга областного управления внутренней политики акимата Костанайской области.

С 2009 по 2016 год – заместитель руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области.

С 2016 по 2017 год – заместитель акима Костаная.

С 2017 по 2021 год – руководитель ГУ "Управление внутренней политики акимата Костанайской области", заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана.

С 2021 по 2022 год – первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии Nur Otan.

С 2022 работала председателем Костанайского областного филиала партии Amanat.

Напомним, в сентябре новый аким СКО Гауез Нурмухамбетов официально сложил полномочия сенатора.