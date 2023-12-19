Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана

В Казахстане сменился вице-министр энергетики - вместо Жандоса Нурмаганбетова на должность назначен Сунгат Есимханов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

С 1996 по 2000 год работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО "Алюминий Казахстан".

С 2001 по 2004 год - исполняющий обязанности ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2004 по 2007 год работал в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

В 2008 году был заместителем генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева".

С 2008 по 2010 год - и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2010 по 2013 год - президент АО "Казахэнергоэкспертиза".

С 2013 по 2014 год - и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2018 год - председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

С 2018 по 2020 год - вице-министр энергетики РК.

С 2020 по 2021 год - первый заместитель акима Павлодарской области.

С 2021 по 2022 год - председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2022 года по настоящее время возглавлял Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.

В кабмине напомнили, что ранее от должности вице-министра энергетики был освобожден Жандос Нурмаганбетов. В Минэнерго комментировали его уход с поста из-за появления различных слухов об этой ситуации.

Мы в свою очередь напомним, что после аварий на ТЭЦ в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи о том, что вице-министр Жандос Нурмаганбетов, который курировал эти вопросы, может лишиться кресла.

"Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности", - заявил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов по этому поводу.

Позже об уходе Нурмаганбетова высказался и сам министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он попросил не искать подоплеку в этой ситуации.