Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Арман Сеитмамыт назначен главой "Хабара"

Опубликовано:

Арман Сеитмамыт
Арман Сеитмамыт. Фото: khabar.kz

Тележурналиста и медиаменеджера Армана Сеитмамыта, ранее возглавлявшего телеканал El Arna, назначили директором "Хабара", передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал.

Сообщается, что Арман Сеитмамыт, начиная с 1997 года, был ведущим новостей на телеканале "Хабар", работал шеф-редактором, директором, генеральным продюсером телеканала 24kz, а также был директором телеканала El Arna.

Кроме того, он долгое время работал и в сфере интернет-проектов.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Арман Сеитмамыт родился 21 августа 1974 года в Алматинской области. Он окончил КазНУ имени Аль-Фараби, а также Академию искусств имени Темирбека Жургенова.

Напомним, что с апреля 2022 года эту должность занимала журналист Жайна Жаксылыкова (Сламбек).

Также в октябре стало известно, что экс-директор "Хабар 24" Эльдар Бакпаев стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2050237-arman-seitmamyt-naznachen-glavoy-habar/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.