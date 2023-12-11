Арман Сеитмамыт назначен главой "Хабара"

Тележурналиста и медиаменеджера Армана Сеитмамыта, ранее возглавлявшего телеканал El Arna, назначили директором "Хабара", передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал.

Сообщается, что Арман Сеитмамыт, начиная с 1997 года, был ведущим новостей на телеканале "Хабар", работал шеф-редактором, директором, генеральным продюсером телеканала 24kz, а также был директором телеканала El Arna.

Кроме того, он долгое время работал и в сфере интернет-проектов.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Арман Сеитмамыт родился 21 августа 1974 года в Алматинской области. Он окончил КазНУ имени Аль-Фараби, а также Академию искусств имени Темирбека Жургенова.

Напомним, что с апреля 2022 года эту должность занимала журналист Жайна Жаксылыкова (Сламбек).

Также в октябре стало известно, что экс-директор "Хабар 24" Эльдар Бакпаев стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана.