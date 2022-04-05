Жайна Сламбек назначена директором телеканала "Хабар"

Жайна Сламбек: Facebook.com/Berik Uali

С 5 апреля директором телеканала "Хабар" назначена Жайна Жаксылыкова (Сламбек). Об этом в своем сообщил председатель правления агентства "Хабар" Берик Уали.

Он поздравил нового директора с назначением и пожелал ей успехов. Уали отметил, что зрители хорошо знают Жайну как автора и ведущую аналитических программ.

Жаксылыкова Жайна Сламбеккызы родилась 12 ноября 1974 года, в селе Куандария, Кармакчинского района Кызылординской области.

Закончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

После окончания университета начала трудовую путь в агентстве "Хабар".

С 1996 по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.

С февраля 2014 года до июля 2019 года работала на телеканале "Астана". Была автором и ведущей информационно-аналитической программы "Біздің уақыт".

С августа 2019 года - руководитель и ведущая аналитической программы "Apta".

Напомним, что в конце марта агентства "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963548-zhayna-slambek-naznachena-direktorom-telekanala-habar/