Марлен Кольбаев стал заместителем акима области Жетісу
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Марлен Кольбаев назначен заместителем акима области Жетісу. Соответствующее распоряжение подписал глава региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области Жетісу.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Кольбаев Марлен Капашович родился в 1976 году.
Образование - высшее. Окончил институт "Жетысу", Академию экономики и права им. Джолдасбекова по специальностям: экономика и менеджмент, юриспруденция.
Трудовой путь начал сотрудником полиции отдела охраны УВД Талдыкоргана.
Несколько лет проработал на разных должностях в экономическом институте "Жетысу" в Талдыкоргане.
В разные годы был руководителем отдела предпринимательства, главным менеджером департамента агропромышленного комплекса АО "НК СПК "Жетысу", начальником управления торговой деятельности ТОО "ЖетісуАгроСауда", руководителем аппарата и заместителем акима Талдыкоргана, руководителем Управления культуры, архивов и документации Алматинской области.
С августа 2022 года по настоящее время занимал пост акима Коксуского района области Жетісу.
"Распоряжением акима области Жетісу Али Рустам освобожден от должности заместителя акима области Жетісу в связи с переходом на другую работу", - добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре 2022 года Марлен Кольбаев, будучи акимом Коксуского района, побывал на катке и поделился фотографиями своих падений, чем рассмешил пользователей.
Чиновник пояснил, что решил вспомнить детство.
"Надеваю на ноги коньки, но снова и снова падаю. В детстве я катался с закрытыми глазами и хотел продемонстрировать свои навыки, но, кажется, опозорился или коньки не те", - пошутил Марлен Кольбаев.
Он добавил, что после очередного падения решил уйти с катка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2047767-marlen-kolbaev-stal-zamestitelem-akima-oblasti-zhetisu/