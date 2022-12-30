Падающий на катке аким рассмешил казахстанцев (фото)

Марлен Кольбаев на катке. Фото: instagram.com/marlen_kolbaev

Аким Каратальского района Жетысуской области Марлен Кольбаев побывал на катке и поделился фотографиями своих падений. Снимки чиновник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Аким Каратальского района отметил, что решил вспомнить свое детство.

"Надеваю на ноги коньки, но снова и снова падаю. В детстве я катался с закрытыми глазами и хотел продемонстрировать свои навыки, но, кажется, опозорился или коньки не те", - пошутил Марлен Кольбаев.

Глава района обратил внимание и на то, что для проката были доступны только 76 пар коньков, поэтому дети стояли в очереди и спорили. Теперь он намерен заняться решением этой проблемы.

"После очередного падения я с помощью этих мальчишек и девчонок ушел с катка", - поделился аким.

Пользователей рассмешили признания чиновника, о чем свидетельствуют смайлики.

"Отличные кадры", "Респект, Марлен Капашович", "Класс", "Спасибо, что вы простой человек, желаю вам успехов в работе и счастья", - пишут комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003759-padayuschiy-na-katke-akim-rassmeshil-kazahstantsev-foto/