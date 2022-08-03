Назначен аким Коксуского района Жетысуской области

Марлен Кольбаев. Фото: Facebook / Жетісу облысының әкімдігі Акимат области Жетісу

Распоряжением акима Жетысуской области Кольбаев Марлен Капашович назначен акимом Коксуского района. Об этом сообщается на .

Марлен Капашович Кольбаев родился в 1976 году.

Окончил институт "Жетысу", Академию экономики и права им. У. Джолдасбекова по специальностям "экономика и менеджмент" и "юриспруденция".

Трудовой путь начал сотрудником полиции отдела охраны Управления внутренних дел Талдыкоргана.

Несколько лет проработал на разных должностях в экономическом институте "Жетысу".

В разные годы работал руководителем отдела предпринимательства, руководителем аппарата, позже – заместителем акима Талдыкоргана, главным менеджером департамента агропромышленного комплекса АО "Национальная компания социально-предпринимательской корпорации "Жетысу", начальником управления торговой деятельности ТОО "ЖетісуАгроСауда".

С декабря 2018 года занимал пост руководителя Управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

Отмечается, что Адиль Алмас, занимавший пост акима Коксуского района до этого времени, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981458-naznachen-akim-koksuskogo-rayona-zhetysuskoy-oblasti/