Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
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Распоряжением акима Жетысуской области Кольбаев Марлен Капашович назначен акимом Коксуского района. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице акимата региона.
Марлен Капашович Кольбаев родился в 1976 году.
Окончил институт "Жетысу", Академию экономики и права им. У. Джолдасбекова по специальностям "экономика и менеджмент" и "юриспруденция".
Трудовой путь начал сотрудником полиции отдела охраны Управления внутренних дел Талдыкоргана.
Несколько лет проработал на разных должностях в экономическом институте "Жетысу".
В разные годы работал руководителем отдела предпринимательства, руководителем аппарата, позже – заместителем акима Талдыкоргана, главным менеджером департамента агропромышленного комплекса АО "Национальная компания социально-предпринимательской корпорации "Жетысу", начальником управления торговой деятельности ТОО "ЖетісуАгроСауда".
С декабря 2018 года занимал пост руководителя Управления культуры, архивов и документации Алматинской области.
Отмечается, что Адиль Алмас, занимавший пост акима Коксуского района до этого времени, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981458-naznachen-akim-koksuskogo-rayona-zhetysuskoy-oblasti/