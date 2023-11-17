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Сын экс-министра по ЧС возглавил одну из компаний "Самрук-Казына"

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Игорь Ильин
Игорь Ильин. Фото: instagram.com/petro_council

Игорь Ильин возглавил Karabatan Utility Solutions - компания входит в группу компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", передает NUR.KZ.

ТОО "Karabatan Utility Solutions" создано в 2014 году и является дочерней структурой ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu", сообщили в пресс-службе фонда.

А в пресс-службе компании Samruk-Kazyna Ondeu подтвердили информацию о том, что Игорь Ильин назначен гендиректором ТОО "Karabatan Utility Solutions".

По данным НПО Petrocouncil.kz, Игорь Ильин является сыном экс-министра МЧС Юрия Ильина.

Он окончил КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет). В разные годы работал генеральным директором ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа", а также в ТОО "Aventis group".

С 2020 года занимал должность руководителя ТД АО "Самрук-Энерго", далее - управляющего директора по развитию и продажам АО "Самрук-Энерго".

Имеет опыт работы в области внедрения автоматизированных систем управления и продвижения инновационных проектов в электроэнергетике.

Напомним, что Юрий Ильин в июне этого года был освобожден от должности главы МЧС после трагедии в области Абай.

Он занимал этот пост с сентября 2020 года. В январе прошлого года и апреле 2023 года был переназначен министром по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046329-ilin-vozglavil-odnu-iz-kompaniy-samruk-kazyna/

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