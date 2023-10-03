Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики

Ильяса Бакытжана назначили вице-министром энергетики. Ранее он был председателем правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Бакытжан Ильяс Нассенулы назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан", – сообщается на официальном сайте правительства.

Ильяс Бакытжан родился в 1982 году в Туркестане. Окончил Казахстанский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности бухгалтера в компании по производству электрооборудования в Алматы.

Долгие годы работал в коммерческих структурах, специализирующихся на производстве и распределении электроэнергии, предприятиях горнодобывающей промышленности. Занимал должности руководителя внутреннего аудита, помощника директора, управляющего директора, первого руководителя.

В 2019 году назначен на должность первого заместителя председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2019 по 2022 год — председатель правления АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

С 2022 по 2023 год — председатель правления ОЮЛ "Казахстанская ассоциация цифровой энергетики".

Также сегодня стало известно, что Улан Байжанов покинул пост заместителя генпрокурора. Его преемником стал Габит Садырбеков. Прокурором Алматы стал Серик Карипбеков – его предшественник Берик Жуйриктаев возглавил прокуратуру Павлодарской области.