Улан Байжанов покинул пост заместителя генпрокурора

Улан Байжанов покинул должность заместителя генерального прокурора. Его преемником на данном посту стал Габит Садырбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Сообщается, что преемником Байжанова на место замгенпрокурора стал Габит Садырбеков – его освободили от ранее занимаемой должности.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Байжанов Улан Сапарович родился 9 августа 1958 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (сегодня – КазНУ им. аль-Фараби) по специальности юрист.

Трудовой путь начал в 1980 году.

С 1997 по 1999 год был вице-президентом ОАО "Казахтелеком".

С 1999 по 2002 год – вице-министр госдоходов.

В 2003 году занимал пост исполнительного директора по правовому обеспечению ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2003 по 2005 год – президент ЗАО "Нефтеконсалтинг".

С 2011 по 2015 год – глава Аппарата генпрокурора, специальный представитель Генпрокуратуры в странах Европы и международных организациях.

С 2017 по 2018 год – зампредседателя правления АО "Казкоммерцбанк".

С февраля 2022 года был заместителем генпрокурора РК.

Садырбеков Габит Амангельдиевич, по информации на официальном сайте АФМ, родился 3 июня 1978 года в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Габит Садырбеков. Фото: официальный сайт АФМ

Трудовой путь начал в 2001 году в органах прокуратуры.

В 2017-2020 годах работал в банковской сфере.

В 2020-2021 годах – советник министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности.

С марта 2021 по январь 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по финансовому мониторингу.

С января 2022 года был первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.