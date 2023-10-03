Серик Карипбеков стал прокурором Алматы

Серика Карипбекова назначили на должность прокурора Алматы. Ранее он возглавлял один из департаментов в ГП, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"На должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства назначен старший советник юстиции Серик Акмырзинович Карипбеков", – говорится в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

По информации надзорного органа, Серик Акмырзинович родился в 1973 году. Окончил Стамбульский университет (Турция).

Деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора в городе Аксу Павлодарской области.

Также занимал ряд ответственных должностей, в том числе начальника отдела и управления, заместителя начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

С июня 2020 года возглавлял департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генпрокуратуры.

Добавим, что сегодня стало известно об уходе Улана Байжанова с поста заместителя генпрокурора и назначении на эту должность Габита Садырбекова.

Помимо этого государственного советника юстиции 3-го класса Берика Жуйриктаева назначили прокурором Павлодарской области.