Назначен прокурор Павлодарской области

Государственный советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области в порядке ротации, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Кандидатура Берика Жуйриктаева была согласована с президентом Казахстана. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор 3 октября 2023 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Берик Жуйриктаев родился в 1978 году, образование - высшее, выпускник университета "Туран".

Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году помощником прокурора Медеуского района Алматы.

В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, заместителя и первого заместителя прокурора Алматы.

С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы.

Также сегодня стало известно, что прокурором Алматы назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков. С июня 2020 года он работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры РК.

Кроме того, сообщалось, что Улан Байжанов покинул должность заместителя генерального прокурора. Его преемником на данном посту стал Габит Садырбеков.