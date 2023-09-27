Раскритикованный Токаевым экс-замминистра получил новую должность

Марат Кульдиков был назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Ранее он занимал пост вице-министра по ЧС, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

️На должность начальника ДЧС Астаны назначили Марата Кульдикова.

"Министр (по ЧС Сырым Шарипханов – прим. ред.) поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения", – говорится в сообщении.

Марат Кульдиков и Сырым Шарипханов. Фото: t.me/qr_tjm

Напомним, в июне во время крупных лесных пожаров в Абайской области президент Касым-Жомарт Токаев лично прибыл в регион, где встретился с родными погибших лесничих и провел заседание оперативного штаба.

Во время заседания перед главой государства выступил Марат Кульдиков. Президент раскритиковал его доклад, прервав его.

После этого Марат Мухаметкалиевич написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию, а после – официально покинул ее. В пресс-службе МЧС тогда уточнили, что его отставка не связана с критикой президента, озвученной им в Абайской области во время пожаров.

На официальном сайте правительства говорится, что Марат Кульдиков родился в 1967 году в ВКО. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Трудовую деятельность начал в 1989 году пожарным подчиненной военизированной пожарной части №79 УВД по охране Семея.

С 1993 по 2012 год занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы Восточно-Казахстанской области.

В 2012-2014 годах — начальник департамента по ЧС Жамбылской области.

В 2014-2016 годах — начальник департамента по ЧС ЗКО.

В 2016-2019 годах — заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

С 2019 по 2020 год — первый зампредседателя Комитета по чрезвычайным ситуациям.

С октября 2020 года занимал должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.