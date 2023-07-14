Марат Кульдиков покинул должность вице-министра по ЧС

Марат Кульдиков. Фото: официальный сайт Министерства по ЧС РК

Марата Кульдикова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

"Постановлением правительства РК Кульдиков Марат Мухаметкалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

На этой неделе стало известно, что Кульдиков написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. В пресс-службе МЧС тогда уточнили, что его отставка не связана с критикой президента, озвученной им в Абайской области во время пожаров.

Напомним, в июне во время крупных лесных пожаров в Абайской области президент Касым-Жомарт Токаев лично прибыл в регион, где встретился с родными погибших лесничих и провел заседание оперативного штаба.

Во время заседания, когда Марат Кульдиков выступал с докладом, президент прервал его.

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?!

Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами.

Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?" – возмутился тогда президент.

По информации на официальном сайте МЧС РК, генерал-майор Кульдиков Марат Мухаметкалиевич родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области.

В 1994 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД по специальности "Организация и техника противопожарной защиты", в 2000 году – Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "Пожарная безопасность".

С 1989 года – пожарный подчиненной военизированной пожарной части №79 УВД по охране Семипалатинска.

С 1993 по 2008 год занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы ВКО.

С 2008 года – заместитель начальника департамента по ЧС ВКО – начальник управления по ЧС Семея.

С 2012 года – начальник ДЧС Жамбылской области.

С 2014 года – начальник ДЧС ЗКО.

С 2016 года – заместитель председателя Комитета по ЧС МВД.

С 2019 года – первый заместитель председателя Комитета по ЧС.

С октября 2020 года – вице-министр по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028692-marat-kuldikov-pokinul-dolzhnost-vitse-ministra-po-chs/