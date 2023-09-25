Айдын Каримов стал заместителем акима Шымкента

Айдын Каримов назначен заместителем акима Шымкента. Ранее он был первым заместителем главы области Абай. Об этом сообщается на официальной странице акимата города в Facebook.

По информации официального сайта акимата области Абай, Айдын Каримов родился в 1988 году в Семипалатинске.

Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, университет КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП "Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу" МЧС РК, АО "Национальные информационные технологии", РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" в аппаратах акима Астаны и Семея.

В 2012-2016 годы - главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2016-2017 годы - заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

В 2017-2019 годы - заведующий отделом внешних связей и протокола - шеф протокола премьер-министра РК, заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

В ноябре 2019 года назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С 29 июня 2022 года был первым заместителем акима области Абай. Сегодня стало известно, что Айдын Каримов покинул свой пост.

5 сентября текущего года акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков.