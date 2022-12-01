Айдарбек Сапаров назначен акимом СКО

Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Айдарбек Сапаров получил должность акима Северо-Казахстанской области. Соответствующий указ сегодня подписал Токаев, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича акимом Северо-Казахстанской области", - говорится в указе президента.

Отметим, в Telegram-канале правительства РК сообщается, что сегодня премьер-министр Алихан Смаилов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.

На собрании Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Руслана Анбаева и Айдарбека Сапарова.

По итогам голосования из 153 депутатов 118 проголосовали за кандидатуру Сапарова, 35 депутатов отдали голос за Анбаева.

До этого назначения Айдарбек Сапаров занимал должность вице-министра сельского хозяйства. Курировал в ведомстве вопросы животноводства.

Согласно информации на официальном сайте Минсельхоза, Сапаров Айдарбек Сейпеллович родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области.

Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности "зооинженер".

Карьеру начал в 1984 году с должности бухгалтера совхоза в Северо-Казахстанской области. Позже работал зоотехником-реализатором и коммерческим директором КТ им. Калинина в СКО.

В разные годы занимал должности замдиректора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация", главы областной территориальной инспекции Минсельхоза по СКО.

Был также акимом района Шал акына СКО, района Магжана Жумабаева СКО, а также заместителем акима Северо-Казахстанской области.

С 2019 года занимал пост первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Напомним, с марта 2017 года должность акима Северо-Казахстанской области занимал Кумар Аксакалов.

Добавим также, что сегодня президент сменил акима Павлодарской области - Абылкаир Скаков освобожден от этой должности. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999710-aydarbek-saparov-naznachen-akimom-sko/