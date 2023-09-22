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Стало известно, когда назначат акима СКО

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Мужчина выходит из кабинета
Чиновник. Иллюстративное фото: Frank Armstrong/Getty Images

Стало известно, когда назначат акима Северо-Казахстанской области. Собрание депутатов запланировано на субботу, 23 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте маслихата региона.

"23 сентября 2023 года в 11.00 созывается собрание депутатов маслихатов Северо-Казахстанской области по вопросу дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области. Место проведения: город Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 55А", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее регион возглавлял Айдарбек Сапаров. 4 сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева он был назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, то есть в Северо-Казахстанской области нет акима уже 18 дней.

Айдарбек Сапаров был главой региона с 1 декабря 2022 года. До него с марта 2017 года должность акима Северо-Казахстанской области занимал Кумар Аксакалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037752-stalo-izvestno-kogda-naznachat-akima-sko/

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