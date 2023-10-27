Галидулла Азидуллин покинул пост вице-министра экологии и природных ресурсов

Галидуллу Азидуллина освободили от должности вице-министра экологии и природных ресурсов, передает NRU.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич освобожден от должности вице-министра экологии и природных ресурсов согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Напомним, что на эту должность он был назначен в конце января этого года.

Как сообщается на официальном сайте Primeminister.kz, Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Он окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, а также Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Урало-Каспийском бассейновом водохозяйственном управлении. Занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

С января 2023 года по настоящее время работал вице-министром экологии и природных ресурсов.

Также напомним, что 1 сентября Министерство экологии и природных ресурсов РК было реорганизовано путем выделения из него министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В тот же день Зульфия Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Позже стало известно, что ведомство возглавил Ерлан Нысанбаев.