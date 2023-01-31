Галидулла Азидуллин стал вице-министром экологии и природных ресурсов

Галидулла Азидуллин. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства РК Галидулла Азидуллин был назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК", – говорится в сообщении.

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

С 2003 по 2008 год был главным специалистом; начальником отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО "СК Алатау".

В 2009-2020 годах занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

2020-2022 гг. — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Атырау.

С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

Напомним, что сегодня также постановлением правительства на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана был назначен Нуркен Шарбиев.

Вчера аналогичную должность занял Нурлан Курмалаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007458-galidulla-azidullin-stal-vitse-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov/