Галидулла Азидуллин стал вице-министром экологии и природных ресурсов
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Постановлением правительства РК Галидулла Азидуллин был назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК", – говорится в сообщении.
Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.
Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.
Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.
С 2003 по 2008 год был главным специалистом; начальником отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.
В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО "СК Алатау".
В 2009-2020 годах занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.
2020-2022 гг. — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Атырау.
С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.
Напомним, что сегодня также постановлением правительства на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана был назначен Нуркен Шарбиев.
Вчера аналогичную должность занял Нурлан Курмалаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007458-galidulla-azidullin-stal-vitse-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov/