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30 лет независимости Казахстана

Новые кадровые перестановки произвел Токаев в Администрации президента

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Шайназарова Айжан
Шайназарова Айжан. Фото: primeminister.kz

Айжан Шайназарову назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Шайназарова Айжан Болатовна назначена заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Айжан Болатовна родилась 10 апреля 1971 года в Алматы.

В 1993 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, в 1998 году – Казахскую государственную академию управления, в 2019 году – Академию государственного управления при президенте РК.

Стажировку проходила в Duke University в США. Трудовой путь начался в 1993 году.

В 2009 году была инспектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2009 по 2019 год – заведующая сектором Отдела внутренней политики Администрации президента.

С 2019 по 2021 год – заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента.

В 2021 году – замакима района Есиль Астаны.

С 2021 по 2022 год – руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития.

С октября 2022 года занимала пост государственного инспектора Администрации президента.

Предшественником Айжан Болатовны на посту заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента был Болат Тлеп – распоряжением главы государства его освободили от этой должности.

Болат Тлеп
Болат Тлеп. Фото: primeminister.kz

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Тлеп Болат Анапияулы родился 6 февраля 1978 года в Кентау.

В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби.

С 2013 по 2014 год руководил управлением внутренней политики Астаны.

С 2014 по 2015 год – заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК.

С 2015 по 2016 год – советник заместителя премьер-министра.

С 2017 по 2019 год – советник посольства Казахстана в РФ.

С 2019 по 2020 год – государственный инспектор Администрации президента.

С 2020 по 2022 год – вице-министр информации и общественного развития.

С февраля 2022 года был заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента.

Также сегодня был назначен новый пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева – им стал Нурмухамед Байгараев. Ранее он был заместителем пресс-секретаря президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035547-novye-kadrovye-perestanovki-proizvel-tokaev-v-administratsii-prezidenta/

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