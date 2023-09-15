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30 лет независимости Казахстана

Токаев обратился к представителям Национального Олимпийского комитета

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 30-летием коллектив Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета!

От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Эта организация играет особую роль в нашей стране.

Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.

Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.

Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями.

Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – написал Токаев.

По данным с официального сайта НОК, Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.

Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036819-tokaev-obratilsya-k-predstavitelyam-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta/

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