Токаев обратился к представителям Национального Олимпийского комитета

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 30-летием коллектив Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета!

От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Эта организация играет особую роль в нашей стране.

Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.

Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.

Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями.

Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – написал Токаев.

По данным с официального сайта НОК, Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.

Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан.