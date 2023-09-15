Токаев обратился к представителям Национального Олимпийского комитета
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 30-летием коллектив Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
"Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета!
От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.
Эта организация играет особую роль в нашей стране.
Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.
Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.
Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями.
Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!
Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – написал Токаев.
По данным с официального сайта НОК, Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года.
НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.
Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036819-tokaev-obratilsya-k-predstavitelyam-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta/