Кого вместе с Асхатом Шахаровым рассматривали на пост акима Актюбинской области
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Стало известно, кто был вторым кандидатом на пост акима Актюбинской области, которым в итоге стал Асхат Шахаров. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.
Сегодня по поручению главы государства руководитель Администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании маслихатов всех уровней Актюбинской области.
Депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима Актюбинской области: Кызбергенова Нурлана Касымхановича и Шахарова Асхата Берлешевича.
В ходе открытого голосования 119 депутатов отдали свои голоса за Асхата Шахарова, 55 проголосовали за Нурлана Кызбергенова. Всего в собрании участвовали 174 депутата.
По итогам голосования главой государства был подписан Указ о назначении Асхата Шахарова акимом Актюбинской области.
В ходе встречи с активом области Олжас Бектенов представил нового акима региона. По словам руководителя Администрации президента, Асхат Шахаров обладает большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акима Каратобинского и Зеленовского районов Западно-Казахстанской области, а также акима Актобе.
Олжас Бектенов поблагодарил Ералы Тугжанова за большой вклад в развитие области, являющейся одним из крупных промышленных регионов страны.
Особое внимание в выступлении было уделено поручениям главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед акиматом области поставлены задачи по дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, газоснабжению, развитию сети автомагистралей, решению проблем участников долевого строительства.
Кроме того, руководитель Администрации президента подчеркнул необходимость всестороннего взаимодействия представителей местных органов власти с гражданами.
В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов Асхату Шахарову в ответственной работе на посту акима Актюбинской области.
По информации официального сайта аппарата акима Иргизского района Актюбинской области, Нурлан Кызбергенов возглавляет данный район.
Он родился в 1968 году в Иргизском районе. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1989 году старшим экономистом Иргизского районного отдела финансов.
В 1990-2007 годы работал старшим инспектором, главным инспектором, начальником отдела Государственной налоговой инспекции по Иргизскому району, главным специалистом Иргизского районного отделения государственного платежного центра, начальником отделения.
С 2007 по 2021 годы был акимом Иргизского сельского округа, заместителем акима Иргизского района.
С 2021 по 2022 годы занимал должность секретаря Иргизского районного маслихата.
С 17 февраля 2022 года является акимом Иргизского района Актюбинской области.
Напомним, сегодня президент Казахстана освободил Ералы Тугжанова от должности акима Актюбинской области. Главой региона был назначен Асхат Шахаров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035375-kogo-vmeste-s-ashatom-shaharovym-rassmatrivali-na-post-akima-aktyubinskoy-oblasti/