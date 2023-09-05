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Кого вместе с Асхатом Шахаровым рассматривали на пост акима Актюбинской области

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Нурлан Кызбергенов
Нурлан Кызбергенов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Стало известно, кто был вторым кандидатом на пост акима Актюбинской области, которым в итоге стал Асхат Шахаров. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Сегодня по поручению главы государства руководитель Администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании маслихатов всех уровней Актюбинской области.

Депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима Актюбинской области: Кызбергенова Нурлана Касымхановича и Шахарова Асхата Берлешевича.

В ходе открытого голосования 119 депутатов отдали свои голоса за Асхата Шахарова, 55 проголосовали за Нурлана Кызбергенова. Всего в собрании участвовали 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан Указ о назначении Асхата Шахарова акимом Актюбинской области.

В ходе встречи с активом области Олжас Бектенов представил нового акима региона. По словам руководителя Администрации президента, Асхат Шахаров обладает большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акима Каратобинского и Зеленовского районов Западно-Казахстанской области, а также акима Актобе.

Олжас Бектенов поблагодарил Ералы Тугжанова за большой вклад в развитие области, являющейся одним из крупных промышленных регионов страны.

Особое внимание в выступлении было уделено поручениям главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед акиматом области поставлены задачи по дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, газоснабжению, развитию сети автомагистралей, решению проблем участников долевого строительства.

Кроме того, руководитель Администрации президента подчеркнул необходимость всестороннего взаимодействия представителей местных органов власти с гражданами.

В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов Асхату Шахарову в ответственной работе на посту акима Актюбинской области.

По информации официального сайта аппарата акима Иргизского района Актюбинской области, Нурлан Кызбергенов возглавляет данный район.

Он родился в 1968 году в Иргизском районе. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году старшим экономистом Иргизского районного отдела финансов.

В 1990-2007 годы работал старшим инспектором, главным инспектором, начальником отдела Государственной налоговой инспекции по Иргизскому району, главным специалистом Иргизского районного отделения государственного платежного центра, начальником отделения.

С 2007 по 2021 годы был акимом Иргизского сельского округа, заместителем акима Иргизского района.

С 2021 по 2022 годы занимал должность секретаря Иргизского районного маслихата.

С 17 февраля 2022 года является акимом Иргизского района Актюбинской области.

Напомним, сегодня президент Казахстана освободил Ералы Тугжанова от должности акима Актюбинской области. Главой региона был назначен Асхат Шахаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035375-kogo-vmeste-s-ashatom-shaharovym-rassmatrivali-na-post-akima-aktyubinskoy-oblasti/

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