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Мурат Айтенов покинул пост акима Шымкента

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Мурат Айтенов
Мурат Айтенов. Фото: facebook.com/akimat.shymkent

Мурат Айтенов Указом главы государства освобожден от должности акима Шымкента. Информация об этом сегодня была опубликована в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента", - указывается в тексте.

Напомним, сегодня стало известно, что ожидается смена акимов Шымкента и Актюбинской области.

Так, городской маслихат сообщил, что 5 сентября в 15 часов состоится собрание депутатов маслихата Шымкента по вопросу о даче согласия на назначение главы города.

Напомним, Мурат Айтенов стал акимом Шымкента в январе 2020 года.

Он родился 30 ноября 1981 года в Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область). Окончил Краснодарский военный институт.

Трудовой путь начал в 2004 году главным инженером-руководителем спецотделения при Минобороны РК.

Далее занимал различные должности в Управлении делами президента Казахстана и был первым заместителем акима Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035347-murat-aytenov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-shymkenta/

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