Карашукеев сохранил пост главы Минсельхоза

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Ербол Карашукеев был переназначен на пост главы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - соответствующий документ подписал президент, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Согласно информации официального сайта МСХ РК, Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

За годы работы занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а также на госслужбе.

С 2001 по 2003 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2003 – 2006 годах — директор Финансового департамента – член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2007 год - директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК.

С января по июль 2007 года - управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2007 по 2009 год — председатель правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2010 – 2012 годах — директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2012 по 2013 год — генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

С 2013 по 2016 год — заместитель председателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 год — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С января по апрель 2019 года — председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года — председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

С апреля по июль 2021 года – вице-министр финансов РК.

С июля 2021 года – вице-министр – и. о. министра сельского хозяйства РК.

С 1 сентября 2021 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. 11 января прошлого года был переназначен на эту должность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015404-karashukeev-sohranil-post-glavy-minselhoza/