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Мажилисмен решил сложить полномочия в последний день депутатских каникул

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Галымжан Елеуов
Галымжан Елеуов. Фото: parlam.kz

Мажилисмен Галымжан Елеуов решил сложить полномочия в последний день депутатских каникул, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

ЦИК, согласно положениям Конституции РК, постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Елеуова Галымжана Алмасбековича.

Было внесено представление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Согласно официальному сайту мажилиса парламента РК, Галымжан Елеуов родился 10 октября 1978 года в Актобе. Имеет высшее медицинское и высшее юридическое образование. Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор.

17 научных трудов Галымжана Алмасбековича опубликованы в сборниках Казахстана, России, Украины и странах Европы. Является обладателем двух патентов.

До сложения полномочий был членом комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента VIII созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034741-mazhilismen-slozhil-polnomochiya-v-posledniy-den-deputatskih-kanikul/

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