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Экс-вице-министр просвещения Шолпан Каринова получила новую должность

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Шолпан Каринова
Шолпан Каринова. Фото: primeminister.kz

Шолпан Каринова, занимавшая должности вице-министра и первого вице-министра просвещения, назначена на должность секретаря партии AMANAT. Об этом сообщается в официальном Instagram-профиле партии.

"Решением председателя партии Ерлана Кошанова секретарем партии AMANAT назначена Шолпан Каринова", – говорится в сообщении.

Напомним, что в конце июня Каринова была освобождена от должности первого вице-министра просвещения. Этот пост она занимала с августа прошлого года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Каринова Шолпан Танатовна родилась 1 января 1972 года. В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Валиханова по специальности "Учитель русского языка и литературы в казахской школе". А в 2016 году – Омский государственный педагогический университет по направлению "педагогическое образование" (магистратура).

С 2005 по 2008 год занимала пост начальника отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 год возглавляла структурное подразделение по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района СКО.

С 2009 по 2012 год – замначальника управления образования СКО.

В мае 2012 года получила должность замакима Петропавловска по соцсфере.

С 2017 по 2018 год – директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.

С 2018 по 2019 год – замдиректора Центра педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".

С 2019 по 2021 год – вице-министр образования и науки.

С 2021 по 2022 год – первый вице-министр образования и науки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033396-eks-vitse-ministr-prosvescheniya-sholpan-karinova-poluchila-novuyu-dolzhnost/

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