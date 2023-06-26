Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения

Шолпан Каринова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Каринова Шолпан Танатовна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.

С 1998 по 2003 год занималась преподавательской и переводческой деятельностью в организациях образования.

В 2004-2005 годах — директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

С 2005 по 2012 год — занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО; структурных подразделениях аппарата акима Тайынша; Управлении образования СКО.

С 2012по 2013 год — заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.

С 2013 по 2017 год — и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО.

В 2017-2018 годах — директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

В 2018-2019 годах — заместитель директора Центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы" в Астане.

С 2019 по 2022 год — вице-министр образования МОН РК.

С августа 2022 года являлась первым вице-министром просвещения Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2026353-sholpan-karinova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-pervogo-vitse-ministra-prosvescheniya/