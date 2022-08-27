Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения Казахстана

Шолпан Каринова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Каринова Шолпан Танатовна назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем средней школы.

В 1998-1999 годах была учителем русского языка и литературы.

До 2000 была преподавателем казахского языка в русских классах.

В 2000-2002 годах заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.

С 2003 по 2004 год - методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе Отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

До 2005 года была директором средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2008 годах занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО.

До 2009 года занимала пост руководителя структурного подразделения аппарата акима Тайынша

В 2009-2012 годах - начальника Управления образования СКО

В течение года была заместителем акима Петропавловска по социальной сфере.

С 2013 по 2017 год - и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО.

До 2018 года возглавляла Департамент дошкольного и среднего образования МОН РК.

В 2018-2019 годах была замдиректора Центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы"

В 2019-2021 годы работала вице-министром образования и науки РК.

С сентября 2021 года и по настоящее время - первый вице-министр образования и науки РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985222-sholpan-karinova-naznachena-pervym-vitse-ministrom-prosvescheniya-kazahstana/