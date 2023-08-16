Куаныш Ергалиев покинул пост вице-министра науки и высшего образования

Куаныш Ергалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Куаныш Ергалиев покинул пост заместителя министра науки и высшего образования Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Primeminister.kz.

"Постановлением правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Он окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", Tulane University, Harvard University.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2014 по 2019 годы работал в Назарбаев Университете.

В 2019-2021 годах был ректором Университета им. Сулеймана Демиреля.

В июне 2021 года стал вице-министром образования и науки РК.

При этом напомним, что в июне прошлого года президент подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан.

В связи с этим Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства:

Министерство просвещения Республики Казахстан;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Глава государства поручил назначить Саясата Нурбека министром науки и высшего образования.

Тогда же в связи с разделением ведомств Куаныш Ергалиев был переназначен вице-министром науки и высшего образования РК.

Добавим, что Министерство науки и высшего образования является государственным органом, осуществляющим руководство в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере науки, высшего и послевузовского образования, цифровизации науки, высшего и послевузовского образования. Такая информация приводится на официальном сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032719-kuanysh-ergaliev-pokinul-post-vitse-ministra-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/