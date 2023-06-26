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Назначен новый аким Актобе

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Азамат Бекет
Азамат Бекет. Фото: t.me/Aktobe_region

Азамат Бекет назначен на должность акима Актобе. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Ералы Тугжанов по согласованию с Администрацией президента РК, сообщается сегодня в официальном Telegram-канале акимата Актюбинской области.

Азамат Бекет - выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права.

С 2016 по 2018 годы занимал должности руководителя Управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

С 2018 по 2020 годы работал акимом Жылыойского района Атырауской области.

С 2020 по 2021 годы был заместителем акима Актобе.

С февраля 2021 года по настоящее назначение занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.

Напомним, ранее пост акима Актобе занимал Мурат Журебеков. В этой должности он проработал с января по июнь 2023 года, то есть пять месяцев.

Позже стало известно, что Мурат Журебеков стал советником премьер-министра Республики Казахстан.

В разные годы он занимал ответственные должности в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "PSA".

Был вице-министром и первым вице-министром энергетики РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2026427-naznachen-novyy-akim-aktobe/

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