Аким Актобе покинул пост спустя пять месяцев после назначения

Мурат Журебеков. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Глава Актобе Мурат Журебеков ушел с должности акима города в связи с переходом на другую работу в столице. Об этом сообщает газета "Диапазон".

"Я завершаю свою работу на посту акима города Актобе, в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью и, конечно, школой опыта", – заявил Мурат Журебеков.

Он поблагодарил акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, коллег и актюбинцев за доверие и поддержку.

"Время не стоит на месте. Надеюсь, что работа, начатая совместно с вами, окажет положительное влияние на развитие нашего города. Не сомневаюсь, что увижу дорогой сердцу Актобе в числе архитектурных центров нашей страны. Дорогие земляки! Для меня нет лучшего благословения, чем ваша благодарность. Я продолжу вносить свой вклад в развитие нашей страны и в новой должности", – подытожил уже бывший аким Актобе.

Напомним, что Журебеков был назначен акимом города Актобе 4 января 2023 года.

По данным с официального сайта городского акимата, Мурат Журебеков родился в 1978 году.

В 1999 году он окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по специальности "учитель английского языка", 2001 году – Казахстанский Институт менеджмента, экономики и прогнозирования как "Магистр делового администрирования".

Кроме того, в 2003 году закончил Университет "Strathclyde" (Глазго, Шотландия) как "Магистр экономики и Управления", в 2013 году – Гарвардскую Школу Бизнеса (Бостон, США) "Программа для руководящих работников", а в 2019 году – Казахстанско-Британский технический университет как "Магистр нефтегазового дела".

За годы своей карьеры работал:

главным специалистом по контролю бюджета департамента по Карачаганакскому проекту ЗАО "КазТрансГаз";

менеджером департамента экономики и бюджетного планирования ЗАО "Интергаз Центральная Азия";

специалистом при технической группе Полномочного органа в компании "Аджип ККО" в Лондоне;

заместителем директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК "КазМунайГаз";

директором Департамента по мониторингу контрактов и маркетингу;

управляющим директором по развитию бизнеса и местного содержания;

управляющим директором по экономике, финансам, аудиту и бюджету ТОО "PSA";

генеральным директором ТОО "PSA";

вице-министром, первым вице-министром энергетики Республики Казахстан.

С 4 января 2023 года был назначен акимом города Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023660-akim-aktobe-pokinul-post-spustya-pyat-mesyatsev-posle-naznacheniya/