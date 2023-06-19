Бывший аким Актобе стал советником премьер-министра Казахстана

Мурат Журебеков. Фото: primeminister.kz

Советником премьер-министра Республики Казахстан сегодня был назначен Журебеков Мурат Утемисович, сообщается на официальном сайте главы правительства.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова в 1999 году, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования в 2001 году, а также Университет Strathclyde (Глазго, Шотландия) в 2003 году, Гарвардскую школу бизнеса в 2013 году и Казахстанско-Британский технический университет в 2019 году.

В разные годы занимал ответственные должности в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "PSA".

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК, затем был назначен первым вице-министром энергетики.

С января по июнь 2023 года занимал должность акима Актобе.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Мурат Журебеков ушел с должности акима Актобе в связи с переходом на другую работу в столице. На должности главы города он проработал всего пять месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025349-murat-zhurebekov-stal-sovetnikom-premer-ministra-kazahstana/