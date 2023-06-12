Подозреваемого в коррупции вице-министра нацэкономики освободили от должности

Ильяс Усеров. Фото: atameken.kz

Ильяса Усерова, который с апреля находится под следствием по подозрению в коррупционном преступлении, освободили от должности вице-министра нацэкономики, передает МИА "Казинформ".

Информацию об освобождении Усерова от должности замглавы МНЭ изданию подтвердили в самом министерстве национальной экономики.

Напомним, в середине апреля стало известно, что Ильяса Усерова поместили под домашний арест на два месяца. В Антикоррупционной службе также сообщали о задержании чиновника, однако, в чем именно его подозревают, раскрывать не стали.

Ильяс Усеров был назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана в марте 2022 года.

До этого он работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Департаменте финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов, в управлении материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.

Кроме того, он несколько лет руководил Управлением экономики и бюджетного планирования Алматы, а с 2019 по 2022 год являлся заместителем акима южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024457-podozrevaemogo-v-korruptsii-vitse-ministra-natsekonomiki-osvobodili-ot-dolzhnosti/