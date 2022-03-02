Назначены два вице-министра национальной экономики Казахстана

Бауыржан Омарбеков. Фото: primeminister.kz

Сегодня, 2 марта, Бауыржан Омарбеков и Ильяс Усеров были назначены на должности вице-министров национальной экономики Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Бауыржан Омарбеков родился в 1983 году в Туркестанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности менеджера АО "Казкоммерцбанк".

С 2006 по 2015 годы работал в банковской системе и коммерческих организациях.

В 2015 году занимал руководящие должности в Управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

В 2015-2016 годах — советник акима Южно-Казахстанской области.

В 2016-2018 годах — заместитель акима Ордабасынского района ЮКО.

В 2018-2021 годах — аким Толебийского района Туркестанской области.

С февраля 2021 года и по настоящее время работал государственным инспектором Администрации президента.

Ильяс Усеров. Фото: primeminister.kz

Ильяс Усеров родился в 1985 году в городе Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк".

В 2009-2010 годах работал на различных должностях в Департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 годах — эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 годах — руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014-2015 годах — главный эксперт управления информационной безопасности Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.

В 2015-2019 годах — заместитель руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

В 2019 году являлся руководителем Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958933-naznacheny-dva-vitse-ministra-natsionalnoy-ekonomiki-kazahstana/