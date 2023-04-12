Вице-министр нацэкономики Ильяс Усеров помещен под домашний арест

Ильяс Усеров. Фото: primeminister.kz

В Антикоррупционной службе сообщили о задержании вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова. Информацию подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

В чем именно обвиняют вице-министра, в Антикоре раскрывать не стали.

Между тем, на сообщается, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство руководителя межведомственной следственно-оперативной группы Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Усерова сроком на 2 месяца.

"Вышеуказанное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Ильяс Усеров был назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана в марте 2022 года.

Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО "Сбербанк".

В 2009-2010 годах работал на различных должностях в Департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 годах — эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 годах — руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014-2015 годах — главный эксперт управления информационной безопасности Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.

В 2015-2019 годах — заместитель руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

В 2019 году являлся руководителем Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

До назначения вице-министром с мая 2019 являлся заместителем акима города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016513-zaderzhan-vitse-ministr-natsekonomiki-ilyas-userov/