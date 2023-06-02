Асем Рахметова стала сенатором от СКО, заняв место скончавшейся в январе Каримовой

Асем Рахметова. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Асем Рахметова была избрана новым депутатом сената от Северо-Казахстанской области, соответствующее сообщение опубликовала Центральная избирательная комиссия в своем Telegram-канале.

"Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области", – говорится в посте.

В публикации ЦИКа также отмечается, что из числа всех 180 выборщиков, принявших участие в голосовании, Асем Рахметова получила 134 голоса.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Рахметова Асем Калашбаевна родилась в 1980 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет.

С 2001 по 2002 год была сотрудником Северо-Казахстанской областной телерадиокомпании.

С 2005 по 2014 год – редактор, старший редактор областного филиала телеканала "Қазақстан", редактор "Муниципального телерадиоканала", заместитель начальника управления внутренней политики СКО.

С 2014 по 2016 год – советник пресс-секретаря акима СКО.

С 2016 по 2019 год – руководитель управления внутренней политики СКО.

С декабря прошлого года возглавляет филиал партии "AMANAT" по СКО.

Напомним, что предшественницей Рахметовой на посту депутата сената от СКО была Гульмира Каримова, скончавшаяся в конце января этого года. Каримова заняла эту должность почти за две недели до своей смерти.

В Управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, по предварительным результатам судебно-экспертного исследования, причиной смерти Гульмиры Каримовой послужил острый инфаркт миокарда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023090-asem-rahmetova-stala-deputatom-senata-ot-sko/