Назначен новый заместитель акима Алматинской области

Алмас Батанов. Фото: gov.kz

Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает официальный сайт акимата региона.

Алмас Батанов родился 21 ноября 1977 года. Образование - высшее. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "информационные системы в агропромышленном комплексе", в 2004 году - Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности "стандартизация и сертификация", в 2010 году стал выпускником Ноттингемского университета в Великобритании, где освоил специальность "менеджмент информационных технологий".

Трудовой путь начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала РГП "Метрология".

В разные годы работал ведущим специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП "Казахстанский институт метрологии", главным специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП "КазИнМетр", начальником отдела, управления, руководителем центра РГП "КазИнМетр", главным менеджером - главным экспертом АО "Институт экономических исследований", экспертом, консультантом, референтом Администрации президента РК, директором департамента Министерства регионального развития РК, советником первого заместителя премьер-министра РК, заместителем председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

Занимал должности председателя комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК, заместителя акима Павлодарской области, руководителя Управления стратегии и бюджета Алматы, главы Управления финансов Алматы.

С августа 2022 года до настоящего назначения был руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.

Напомним, регион возглавляет Марат Султангазиев. Его первым заместителем является Нурлан Абдрахим, заместителями - Нуржан Кудайбергенов, Рустам Исатаев и теперь Алмас Батанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020891-naznachen-novyy-zamestitel-akima-almatinskoy-oblasti/