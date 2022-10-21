Токаев назначил новых послов в Австрии, Швейцарии и Сингапуре
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов государства в Австрии, Швейцарии и Сингапуре. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Указами главы государства:
- Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
- Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;
- Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур.
Кроме того, указом президента Арыстанов Аркен Кенесбекович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1993696-neskolkih-poslov-naznachil-tokaev/