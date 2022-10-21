Токаев назначил новых послов в Австрии, Швейцарии и Сингапуре

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов государства в Австрии, Швейцарии и Сингапуре. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указами главы государства:

Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству; Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации; Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сингапур.

Кроме того, указом президента Арыстанов Аркен Кенесбекович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1993696-neskolkih-poslov-naznachil-tokaev/