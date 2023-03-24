Заместителей начальников ДП назначили в двух регионах Казахстана

Аманкельди Досжанов и Байжан Байгелди. Фото: polisia.kz, instagram.com/mangistaupd

Заместителей начальников департаментов полиции назначили в Кызылординской и Мангистауской областях. Ими стали Аманкельди Досжанов и Байжан Байгелди, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, новым заместителем начальника ДП Кызылординской области назначен Аманкельди Досжанов.

Он окончил Алматинскую высшую школу МВД РК. Трудовую деятельность начал со следственных подразделений.

Был начальником ОВД Мангистауского района Мангистауской области, начальником ОВД Мунайлинского района Мангистауской области, начальником УВД Жанаозена.

С 2018 года до настоящего назначения работал заместителем начальника ДП Мангистауской области.

Приказом МВД РК полковник полиции Байжан Байгелди в порядке ротации стал заместителем начальника ДП Мангистауской области. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Байжан Исембекович родился 26 мая 1974 года в селе Ерназар Жамбылской области. В 1995 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Яссави по специальности "юриспруденция".

Свою деятельность в правоохранительных органах начал в 1996 году в прокуратуре Жамбыла. Занимал различные руководящие должности.

В 2005 году работал начальником следственного управления ДВД Жамбылской области.

С 2018 года по сегодняшний день был заместителем начальника ДП Кызылординской области.

Отметим, что ДП Мангистауской области возглавляет генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев. Он родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.

С 2012 года занимал пост первого заместителя начальника ДВД Атырауской области. С 2016 по 2019 годы был начальником этого же департамента. В период с 2019 по 2021 годы работал советником акима Мангистауской области, а затем занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Начальником ДП Кызылординской области является Мухтар Кожабаев. Он родился 17 августа 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил.

В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД.

В 2009 году был назначен заместителем начальника УВД Шымкента. С 2009 по 2015 годы работал начальником управления тылового обеспечения ДВД Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанская область).

В ноябре 2018 года стал заместителем начальника ДП Туркестанской области. А в августе 2022 года был назначен начальником ДП Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2013926-zamestiteley-nachalnikov-dp-naznachili-v-dvuh-regionah-kazahstana/