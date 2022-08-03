Назначен начальник полиции Кызылординской области

Мухтар Кожабаев. Фото: polisia.kz

Департамент полиции Кызылординской области возглавил Мухтар Кожабаев, который ранее занимал пост замглавы ДП Туркестанской области. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил.

В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД.

В 2009 году был назначен заместителем начальника Управления внутренних дел Шымкента.

С 2009 по 2015 год работал начальником управления тылового обеспечения Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область).

В ноябре 2018 года стал заместителем начальника Департамента полиции Туркестанской области.

Напомним, накануне стало известно, что Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы полиции Алматы, а Бауржан Аленов возглавил полицию Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981439-naznachen-nachalnik-politsii-kyzylordinskoy-oblasti/