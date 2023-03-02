Даурен Абаев получит должность в Исполкоме СНГ

Даурен Абаев. Фото: gov.kz

Даурен Абаев станет заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств. Информацию об этом NUR.KZ подтвердили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

"Да, подтверждаем. Он (Даурен Абаев – прим. ред.) будет назначен заместителем генерального секретаря СНГ. Вылетает в Минск 7 марта. Будет назначен вместо другого представителя от Казахстана Бекетжана Жумаханова", – сообщил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, в начале января указом президента Касым-Жомарта Токаева освобожден от должности министра культуры и спорта РК. В конце января стало известно, что его исключили из комиссии по правам человека.

Согласно информации на сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств, генеральным секретарем СНГ является Сергей Лебедев.

Исполнительный комитет СНГ – единый постоянно действующий исполнительный, административный и координирующий орган Содружества независимых государств, обеспечивающий организацию работы Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и других органов Содружества.

По информации на сайте ИПС "Адилет", Абаев Даурен Аскербекович родился 18 апреля 1979 года в Алма-Атинской области (ныне Алматинская область). Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Лейденский университет и Евразийский гуманитарный институт.

С 2001 по 2003 года был референтом, атташе, третьим секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Затем занимал должности третьего секретаря посольства РК в Азербайджане, вторым секретарем, временным поверенным в делах Республики Казахстан в Нидерландах, а также начальником отдела пресс-службы МИД РК.

С 2007 по 2008 год – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан.

С 2008 по 2009 год – заместитель пресс-секретаря президента Казахстана.

В 2009 году – государственный инспектор Администрации президента РК.

С 2011 по 2016 год – пресс-секретарь президента Казахстана.

В 2013-2016 годы – советник президента.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2021 год – первый заместитель руководителя Администрации президента РК.

С 2022 по 2023 год – министр культуры и спорта РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2011506-dauren-abaev-poluchil-dolzhnost-v-ispolkome-sng/