Кайрат Анатольевич Евнеев стал замначальника ДП Костанайской области

Кайрат Евнеев. Фото: ДП Костанайской области

Приказом главы МВД РК на должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Кайрат Анатольевич Евнеев. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, Кайрат Евнеев родился 19 июля 1979 года в городе Орск Оренбургской области, Россия.

В 2001 году окончил Оренбургский государственный университет, в 2006 году - университет "Кайнар".

С 2004 года начал службу в полиции в качестве специалиста-инженера технологического отделения МВД РК ГУВД Астаны.

В дальнейшем занимал различные должности в подразделениях оперативного планирования и специальной подготовки МВД РК.

До настоящего назначения был начальником Департамента специальной и мобилизационной подготовки МВД РК.

Приказом главы МВД РК полковник полиции Курмет Мажикенов, ранее занимавший эту должность, назначен первым заместителем начальника ДП Жамбылской области.

По информации официального сайта, Департамент полиции Костанайской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями полиции на территории региона.

В январе 2022 года ДП Костанайской области возглавил Ерлан Омарбеков. Ранее он занимал должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Как отмечается на официальном сайте акимата региона, Костанайская область находится на севере Республики Казахстан. Дата образования - 29 июля 1936 года. Административный центр - город Костанай.

Регион в декабре 2022 года возглавил Кумар Аксакалов, ранее занимавший пост акима Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010268-kayrat-anatolevich-evneev-stal-zamnachalnika-dp-kostanayskoy-oblasti/