Жумабай Карагаев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Назначен первый заместитель акима Мангистауской области. Им стал Жумабай Карагаев, который ранее был вице-министром энергетики РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Сегодня, 27 января, глава Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу своего нового первого заместителя.

Жумабай Карагаев - выпускник государственной академии нефти и газа имени Губкина по специальности "разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений", кандидат технических наук.

Он имеет 22-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

В разные годы возглавлял ряд компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырау.

Работал заместителем акима Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, главы управления энергетики и ЖКХ Атырауской области.

Был акимом Макатского района Атырауской области и заместителем акима Атырауской области.

С декабря 2019 года по январь 2022 года занимал пост вице-министра энергетики РК.

Напомним, на днях бывший заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай стал генеральным директором "Озенмунайгаза".

В январе 2022 года сообщалось, что следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ были задержаны бывший вице-министр энергетики Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

В отношении чиновника постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Однако позже дело было прекращено.

По информации официального сайта акимата региона, Мангистауская область - регион на юго-западе Казахстана. Дата образования - 20 марта 1973 года. Административный центр - город Актау.

Аким Мангистауской области - Нурлан Ногаев. Заместители: Улугбек Тналиев, Нурлан Тажибаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007070-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-mangistauskoy-oblasti/