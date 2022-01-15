Задержан бывший вице-министр энергетики Карагаев

Жумабай Карагаев. Фото: primeminister.kz

Следственно-оперативной группой территориального департамента АФМ по Мангистауской области задержан бывший вице-министр энергетики Жумабай Карагаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Помимо него были также задержаны руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Иная информация, как отметили в АФМ, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, что Карагаев был освобожден от должности сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951322-zaderzhan-byvshiy-vitse-ministr-energetiki-karagaev/