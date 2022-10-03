Стало известно, куда ушел экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай
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Сегодня был назначен новый аким Актау. Стало известно, куда ушел бывший градоначальник Нурдаулет Килыбай. Оказалось, что он стал заместителем акима Мангистауской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.
Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил активу области своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Им стал Нурдаулет Килыбай, ранее занимавший должность акима Актау.
Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальностям: "организация перевозок на железнодорожном транспорте", "финансы и финансовое право".
Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.
С 2000 по 2002 годы - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции "Астана".
С 2002 по 2005 годы - главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО "НК "Қазақстан темiр жолы".
С 2005 по 2009 годы - начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации РК.
С 2009 по 2010 годы - президент АО "Вокзал Сервис", управляющий директор АО "НК "Қазақстан темiр жолы" по пассажирским перевозкам.
С 2010 по 2011 годы - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2011 по 2012 годы - советник президента АО "НК "Қазақстан темiр жолы", директор филиала АО "НК "Қазақстан темiр жолы" - "Мангистауское отделение дороги".
В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.
С 2013 по 2017 годы - управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ", председатель правления АО "Пассажирские перевозки".
С 2017 по 2018 годы - президент акционерного общества "Теміржолсу", генеральный директор - председатель правления АО "Теміржолсу".
С 2018 по 2020 годы - заместитель акима Мангистауской области.
С июня 2020 года по сегодняшний день - аким Актау.
Напомним, ранее стало известно, что новым главой города стал Ербол Избергенов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990776-stalo-izvestno-kuda-ushel-eks-akim-aktau-nurdaulet-kilybay/