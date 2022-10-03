Стало известно, куда ушел экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай

Нурдаулет Килыбай. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Сегодня был назначен новый аким Актау. Стало известно, куда ушел бывший градоначальник Нурдаулет Килыбай. Оказалось, что он стал заместителем акима Мангистауской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил активу области своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Им стал Нурдаулет Килыбай, ранее занимавший должность акима Актау.

Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальностям: "организация перевозок на железнодорожном транспорте", "финансы и финансовое право".

Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.

С 2000 по 2002 годы - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции "Астана".

С 2002 по 2005 годы - главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО "НК "Қазақстан темiр жолы".

С 2005 по 2009 годы - начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации РК.

С 2009 по 2010 годы - президент АО "Вокзал Сервис", управляющий директор АО "НК "Қазақстан темiр жолы" по пассажирским перевозкам.

С 2010 по 2011 годы - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2011 по 2012 годы - советник президента АО "НК "Қазақстан темiр жолы", директор филиала АО "НК "Қазақстан темiр жолы" - "Мангистауское отделение дороги".

В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2013 по 2017 годы - управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "ҚТЖ", председатель правления АО "Пассажирские перевозки".

С 2017 по 2018 годы - президент акционерного общества "Теміржолсу", генеральный директор - председатель правления АО "Теміржолсу".

С 2018 по 2020 годы - заместитель акима Мангистауской области.

С июня 2020 года по сегодняшний день - аким Актау.

Напомним, ранее стало известно, что новым главой города стал Ербол Избергенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990776-stalo-izvestno-kuda-ushel-eks-akim-aktau-nurdaulet-kilybay/